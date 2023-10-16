У ПФУ розповіли, як зручніше оформити пенсію, онлайн чи звичайним способом

Людина, яка досягла пенсійного віку або має право на отримання пенсійної виплати, має можливість подати заяву на призначення пенсії як традиційним, так і дистанційним способом.

Олександр Крупа, начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, розповів про ці процедури та переваги електронного цифрового підпису Суспільному.

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Один із зручних способів подання заяви на призначення пенсії в Україні – це використання онлайн-сервісу Дія.Підпис через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Згідно з інформацією, наданою Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, українці мають можливість подати заяву на призначення пенсії онлайн. Якщо особа не має кваліфікованого електронного підпису (КЕП), вона може оформити пенсію за допомогою Дія.Підпису через вебпортал Пенсійного фонду України (ПФУ).

Процедура оформлення пенсії онлайн за допомогою Дія.Підпису включає такі кроки:

Зареєструйтеся в застосунку Дія та активуйте Дія.Підпис. Зайдіть на вебпортал електронних послуг ПФУ і виберіть вкладку "Заява про призначення пенсії." Ознайомтеся з інформацією та натисніть "Вхід." Увійдіть до свого особистого кабінету, використовуючи Дія.Підпис. В розділі "Щодо пенсійного забезпечення" виберіть вкладку "Заява на призначення пенсії." Дайте згоду на дистанційне інформування і виберіть спосіб отримання повідомлень про обробку заяви. Натисніть "Продовжити" та виберіть вид пенсії, наприклад, "Пенсія за віком." Заповніть анкету та надайте згоду на передачу/обробку персональних даних. Прикріпіть скан-копії необхідних документів, перелік яких буде наведений перед формуванням заяви.

Після виконання цих кроків на екрані з'явиться повна форма заяви про призначення пенсії, яку можна буде відредагувати, якщо це необхідно. Завершити процедуру можна, підписавши заяву за допомогою Дія.Підпису та натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ."

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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