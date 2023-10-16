В ПФУ рассказали, как удобнее оформить пенсию, онлайн или обычным способом

Человек, достигший пенсионного возраста или имеющий право на получение пенсионной выплаты, имеет возможность подать заявление на назначение пенсии как традиционным, так и дистанционным способом.

Александр Крупа, начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, рассказал об этих процедурах и преимуществах электронной цифровой подписи Общественному.

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Один из удобных способов подачи заявления на назначение пенсии в Украине – это использование онлайн-сервиса Дія.Підпис через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Согласно информации, предоставленной Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, украинцы могут подать заявление на назначение пенсии онлайн. Если лицо не имеет квалифицированной электронной подписи (КЭП), оно может оформить пенсию с помощью Дія.Підпис через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Процедура оформления пенсии онлайн с помощью Дія.Підпис включает следующие шаги:

Зарегистрируйтесь в приложении Дія и активируйте Дія.Підпис. Зайдите на веб-портал электронных услуг ПФУ и выберите вкладку "Заявление о назначении пенсии." Ознакомьтесь с информацией и нажмите "Вход." Войдите в свой личный кабинет, используя Дія.Підпис. В разделе "О пенсионном обеспечении" выберите вкладку "Заявление о назначении пенсии." Согласуйте дистанционное информирование и выберите способ получения сообщений об обработке заявления. Нажмите "Продолжить" и выберите тип пенсии, например "Пенсия по возрасту." Заполните анкету и согласитесь на передачу/обработку персональных данных. Прикрепите скан-копии необходимых документов, список которых будет приведен перед формированием заявления.

После выполнения этих действий на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, которую можно будет отредактировать, если это необходимо. Завершить процедуру можно, подписав заявление с помощью Дія.Підпис и нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ."

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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