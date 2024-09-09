У Підмосков'ї розбився унікальний літак-амфібія: загинув льотчик, який зміг виконати ''бочку'' на пасажирському лайнері (фото)

Під час тестового польоту в Московській області розбився унікальний літак-амфібія "Алекс-251". Загинули обидва члени екіпажу: досвідчений льотчик-випробувач Олександр Іванов та головний конструктор літака Олексій Танцірєв.

За даними російських пабліків, Олександр Іванов – досвідчений льотчик-випробувач, який протягом своєї тривалої кар'єри освоїв понад 25 моделей літаків. Він найбільш відомий своїми випробуваннями російського пасажирського лайнера "Суперджет", які тривали 12 років.

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Зокрема, Іванов виконав на цьому літаку безліч складних маневрів, у тому числі знамениту "бочку". Загиблий Олексій Танцірєв – головний конструктор літака-амфібії "Алекс-251", творець судна.

Пілот Олександр Іванов. Джерело: t.me/112

За попередніми даними, причиною трагедії стала несправність двигуна. Однак остаточні причини аварії встановлять експерти після проведення відповідного розслідування.

Літак, який розбився у полі. Джерело: t.me/112

Літак-амфібія "Алекс-251" був розроблений як багатоцільовий літальний апарат, який міг використовуватись як для польотів, так і для руху по воді. Цей літак мав великий потенціал для використання в різних галузях, зокрема, для патрулювання прибережних зон, пошуково-рятувальних операцій та сільського господарства.

Нагадаємо, у ніч на 14 серпня БПЛА атакували три аеродроми на росії: Саваслєйка в Нижегородській області рф (660 км від кордону України), Борисоглєбськ та Балтімор (у Воронезькій області).

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