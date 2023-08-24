У Польщі виявили залишки середньовічної вежі у старому місті Любліна (фото)

У Польщі археологи, які проводять розкопки у старому місті Любліна виявили залишки середньовічної вежі. Вона має чотири сторони і зображена на панорамі Любліна Брауна і Гогенберга, яка була опублікована в Кельні в 1618 році.

Люблінський воєводський консерватор пам’яток Даріуш Копчовський зазначив, що ця вежа, швидше за все, згадується у привілеї Стефана Баторія, виданому єзуїтам у 1585 році. Цей привілей дозволяв будівництво єзуїтського комплексу поза стінами міста з півдня, повідомляє HeritageDaily.

Зазначається, що будівництво міських укріплень було доручено Казимиром III Великим (король Польщі з 1333 по 1370 рр.), який у 1341 році побудував великий кам'яний замок і оточив місто оборонними стінами.

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Однак до 16-17 століття міські стіни були в основному застарілими, і більшість з них були знесені до 19 століття, коли місто розширювалося.

"Паралельно з археологічними роботами проводяться архітектурні та консерваційні дослідження, під час яких будуть виявлені залишки вежі та системи укріплень Любліна", – додав Копчовський.

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