У Польщі під час розкопок у братській могилі знайшли старовинні монети із золота (фото)

Під час археологічних досліджень у Вроцлаві (Польща) було знайдено золоті монети середини XVIII ст. Вони лежали у братських могилах.

Як повідомляє видання "Наука польська", монети були виявлені під час археологічних досліджень, які проводилися у кварталі будівель, обмеженому вулицями Легніцка, Сокольнича та Набицінська у Вроцлаві. Ця територія належала до колишніх сіл Набітин (1175 р.) і Стапін (1203 р.), а потім до Міколайського Передмістя.

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"У 1768-1783 роках територія була забудована східною та центральною частинами для потреб бастіонних укріплень Равелін, розроблених прусами. У західній частині під землею та фундаментами будинків ХІХ століття та сучасних будівель збереглися братські могили, які є свідченням трагічних подій, найімовірніше пов’язаних із захопленням міста прусською армією під час Сілезьких воєн", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що саме у цих могилах було знайдено добре збережені монети: золотий дукат Республіки Об'єднаних Провінцій Нідерландів 1748 року, золотий дукат 1750 року Франциска I Стефана Лотарингського та півзолотий соверен 1750 року його дружини Марії Терезії Габсбург.

Усі три монети передано до Міського музею у Вроцлаві для експонування публіці.

Раніше у Польщі відкопали на полі глечик, а в ньому було повно старовинних монет.

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