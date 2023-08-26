У Помпеях знайшли кімнату, в якій утримували рабів 2000 років тому (фото)

У місцевості Чивіта-Джуліана, яка знаходиться приблизно за 600 метрів на північ від стародавніх Помпеїв, знайшли приміщення, якому 2000 років. Вважається, що тут вельможі утримували рабів.

Як повідомляє Археологічний парк Помпеї, у кімнаті, яка була під шаром попелу, знайшли дерев’яні меблі та текстиль, а також тіла жертв виверження 79 року нашої ери. Вони були вкриті пірокластичним шаром, який потім став твердим, а органічна речовина розклалася і залишила порожнечу в затверділому попелі.

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У цій кімнаті знайшли три ліжка, предмети з глини та посуд.

Зазначається, що ліжка засвідчили про певну ієрархію, що була між слугами. Одне з ліжок було достатньо майстерно виготовленим. Воно могло належати старшому слузі, або особі, яка наглядала за слугами.

Також у кімнаті знайшли дві невеликі шафи, також частково збережені у вигляді відливків, кілька керамічних амфор і посудин. В амфорах знаходилися рештки двох маленьких мишей в амфорі, а в глечику знайшли рештки щура.

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