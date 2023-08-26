В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)

В местности Чивита-Джулиана, которая находится примерно в 600 метрах севернее древних Помпеев, нашли помещение, которому 2000 лет. Считается, что здесь вельможи удерживали рабов.

Как сообщает Археологический парк Помпеи, в комнате, которая была под слоем пепла, нашли деревянную мебель и текстиль, а также тела жертв извержения 79 года нашей эры. Они были покрыты пирокластическим слоем, который затем стал твердым, а органическое вещество разложилось и оставило пустоту в затвердевшем пепле.

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В этой комнате нашли три кровати, предметы из глины и посуду.

Отмечается, что кровати засвидетельствовали об иерархии, которая была между слугами. Одна из кроватей была достаточно искусно изготовленной. Оно могло принадлежать старшему слуге, или лицу, присматривающему за слугами.

Также в комнате нашли два небольших шкафа, также частично сохраненные в виде отливок, несколько керамических амфор и сосудов. В амфорах находились останки двух маленьких мышей в амфоре, а в кувшине нашли останки крысы.

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