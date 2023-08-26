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В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)

Былим Елена

В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)

В местности Чивита-Джулиана, которая находится примерно в 600 метрах севернее древних Помпеев, нашли помещение, которому 2000 лет. Считается, что здесь вельможи удерживали рабов.

Как сообщает Археологический парк Помпеи, в комнате, которая была под слоем пепла, нашли деревянную мебель и текстиль, а также тела жертв извержения 79 года нашей эры. Они были покрыты пирокластическим слоем, который затем стал твердым, а органическое вещество разложилось и оставило пустоту в затвердевшем пепле.

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В этой комнате нашли три кровати, предметы из глины и посуду.

В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)
В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)
В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)
В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)
В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)
В Помпеях нашли комнату, где содержали рабов 2000 лет назад (фото)

Отмечается, что кровати засвидетельствовали об иерархии, которая была между слугами. Одна из кроватей была достаточно искусно изготовленной. Оно могло принадлежать старшему слуге, или лицу, присматривающему за слугами.

Также в комнате нашли два небольших шкафа, также частично сохраненные в виде отливок, несколько керамических амфор и сосудов. В амфорах находились останки двух маленьких мышей в амфоре, а в кувшине нашли останки крысы.

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