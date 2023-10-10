У передмісті Неаполя виявили 2000-річну гробницю з фрескою цербера (фото)

Під час водопровідних робіт у Джульяно, передмісті Неаполя, виявили недоторкану гробницю з фресками на стелі та стінах у первозданному стані. На всіх чотирьох стінах гробниці розписані фрески із зображеннями міфологічних персонажів і пам'яток.

Вони абсолютно цілі та все ще зберігають свій блискучий колір. За попередніми оцінками, гробниця датується приблизно 2000 роками тому, повідомляє The History Blog.

Археологи отримали доступ до камерної гробниці, знявши плитку, що покривала стельовий отвір. Вони знайшли вміст абсолютно недоторканим і в первозданному стані.

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Стіни розписані орнаментами та міфологічними сюжетами. Вражаючий малюнок, який дав назву гробниці, зображує 12-й і найнебезпечніший із подвигів Геракла: коли він спустився в Аїд під проводом Меркурія, щоб схопити триголового чудовиська-пса Цербера.

На передній стінці зображені іхтіокентаври, пара морських богів з верхньою частиною людського тіла, передніми ногами коня та довгими змієподібними хвостами риби, які тримають кліпеус (круглий щит).

Усередині гробниці також були три розмальовані клини (вівтарі). Покійні були розміщені на похоронних ложах поряд із багатим могильним інвентарем.

Нагадаємо, в Індії знайшли гробницю віком 4000 років.

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