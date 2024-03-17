У прощену неділю росіяни завдали балістичного удару по Миколаєву, є постраждалі (фото, відео)

У прощену неділю, 17 березня 2024, російські бойовики випустили балістичні ракети по Миколаєву. Наразі відомо про 5 постраждалих.

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Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, наразі відомо, що унаслідок російського ракетного обстрілу поранень зазнали 5 людей.

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У Телеграм-каналі "Миколаївський Ваньок" повідомляється, що унаслідок "прильоту" є пошкоджені будинки та згорілі автомобілі.

"Є також постраждалі цивільні в районі парафії", - йдеться у повідомленні.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив: "Пошкоджено багато приватних будинків - вікна, дахи. Повилітали вікна і у квартирах. Пошкоджені автівки. 5 людей зазнали поранень".

Попередньо, за свідченнями очевидців, унаслідок ракетного обстрілу загинули 4 людей, що перебували в автомобілі.

Увага, інформація про жертв офіційно не підтверджена!

Нагадаємо, росіяни 15 березня атакували балістичними ракетами Одесу. Унаслідок теракту загинули понад 20 людей, 70 отримали поранення.

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