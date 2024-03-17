В прощенное воскресенье россияне нанесли баллистический удар по Николаеву, есть пострадавшие (фото, видео)

В прощенное воскресенье, 17 марта 2024 года, российские боевики выпустили баллистические ракеты по Николаеву. Пока известно о 5 пострадавших.

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Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, в настоящее время известно, что в результате российского ракетного обстрела ранения получили 5 человек.

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В Телеграм-канале "Николаевский Ванек" сообщается, что в результате "прилета" повреждены дома и сгоревшие автомобили.

"Есть также пострадавшие гражданские в районе прихода", – говорится в сообщении.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил: "Повреждены многие частные дома - окна, крыши. Повылетали окна и в квартирах. Повреждены автомобили. 5 человек получили ранения".

Предварительно, по свидетельствам очевидцев, в результате ракетных обстрелов погибли 4 человека, находившиеся в автомобиле.

Внимание, информация о жертвах официально не подтверждена!

Напомним, россияне 15 марта атаковали баллистическими ракетами Одессу. В результате теракта погибли более 20 человек, 70 получили ранения.

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