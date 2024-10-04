Уп’яте за рік Tesla відкликає Cybertruck: у 27 тисяч авто виявили суттєві недоліки

Компанія Ілона Маска Tesla оголосила про чергове відкликання своєї флагманської моделі електропікапа Cybertruck. Цього разу відкликанню підлягають близько 27 000 автомобілів, випущених з листопада 2023 року по вересень 2024 року.

Причиною відкликання стала проблема із затримкою відображення зображення з камери заднього виду на дисплеї. Замість необхідних 2 секунд, зображення могло з'являтися лише через 6-8 секунд після перемикання на задню передачу. Така затримка істотно знижує безпеку маневрування, особливо в умовах обмеженої видимості, пише TIME.

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Варто зазначити, що це вже п'яте відкликання моделі Cybertruck з моменту її запуску на ринок. Попередні відкликання стосувалися проблем з педалями акселератора, сигналом ременя безпеки та іншими технічними неполадками.

Попри численні відкликання, Tesla заявляє, що не має даних про аварії, спричинені виявленими проблемами. Компанія запевняє, що всі проблеми вирішуються за допомогою оновлення програмного забезпечення, і власникам автомобілів не потрібно звертатися до сервісних центрів.

Власники автомобілів, що потрапили під відкликання, можуть перевірити статус свого авто на офіційному сайті Tesla. Компанія надішле повідомлення про необхідність оновлення програмного забезпечення.

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