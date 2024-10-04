В пятый раз за год Tesla отзывает Cybertruck: у 27 тысяч авто выявили существенные недостатки

Компания Илона Маска Tesla объявила об очередном отзыве своей флагманской модели электропикапа Cybertruck. В этот раз отзыву подлежат около 27 000 автомобилей, выпущенных с ноября 2023 по сентябрь 2024 года.

Причиной отзыва стала проблема с задержкой отображения изображения из камеры заднего вида на дисплее. Вместо необходимых 2 секунд изображение могло появляться только через 6-8 секунд после переключения на заднюю передачу. Такая задержка существенно снижает безопасность маневрирования, особенно в условиях ограниченной видимости, пишет TIME.

По теме: Опасно пользоваться: BMW отзывает 1,5 миллиона автомобилей

Следует отметить, что это уже пятый отзыв модели Cybertruck с момента ее запуска на рынок. Предыдущие отзывы касались проблем с педалями акселератора, сигналом ремня безопасности и другими техническими неполадками.

Несмотря на многочисленные отзывы, Tesla заявляет, что у него нет данных об авариях, вызванных выявленными проблемами. Компания уверяет, что все проблемы решаются посредством обновления программного обеспечения, и владельцам автомобилей не нужно обращаться в сервисные центры.

Владельцы попавших под отзыв автомобилей могут проверить статус своего авто на официальном сайте Tesla. Компания отправит сообщение о необходимости обновления программного обеспечения.

Напомним, Ford отзывает более 90 000 внедорожников Explorer.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!