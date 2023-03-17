У розвідці спрогнозували частоту атак росіі по Україні найближчим часом
У ГУР Міноборони України спрогнозували, як часто Росія може здійснювати масовані атаки ракетами та дронами. Ворог продовжує накопичувати сили.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в етері національного телемарафону. За його словами, масованість та частота ударів з боку РФ залежатиме від накопичених запасів.
Скібіцький наголосив, що нині РФ використовує весь спектр наявного ракетного озброєння. Це свідчить про зменшення запасів країни-агресорки.
Крім цього, Росія продовжує виробляти ракети на своїй території, але це не покривати всі витрати збройних сил РФ.
"Через це ми відмічаємо, що минулого разу удар – це близько 30 крилатих ракет – таку кількість Росія здатна виготовити за місяць. І відповідно все, що йде з конвеєра – все йде для завдання удару", – сказав Скібіцький.
За його словами, окупанти повинні мати стратегічний запас ракет і не можуть використати всі види цього озброєння аж до нуля. Тому у ГУР зробили кілька висновків:
- Окупанти продовжуватимуть завдавати ударів.
- Масованість масованих ударів буде залежати від тих запасів, що накопичує. Це впливатиме на терміни.
"Якщо раніше вони могли завдавати удари кожного тижня, то зараз, ми бачимо можливо, раз на місяць, а надалі це може бути і менше", – оцінив представник ГУР.
Він нагадав, що на виробництво ракет в Росії впливають санкції.
Нагадаємо, що після масованої атаки 9 березня окупанти використали шість дороговартісних гіперзвукових ракет типу "Кинджал", які несуть літаки МіГ-31К. У Головному управлінні розвідки розповіли, скільки таких ракет залишилося на росії.
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