'У росії хай їздять, у Казахстані не можна': водія змусили зняти наліпку 'Z' з автомобіля (відео)

У Казахстані місцеві мешканці змусили росіянина зняти з автомобіля наліпку з літерою "Z". Небайдужі казахи вимагали прибрати логотип підтримки збройної агресії рф проти України.

За попередніми даними, росіянин нібито приїхав у Казахстан на похорони родича. Відео з інцидентом опублікували у мережі.

На ньому можна побачити автомобіль з наліпкою "Z" на задньому склі. Оператор разом з іншим чоловіком підходить до машини та стукає у вікно водія.

Читайте також: Казахи протролили росіян у рекламі шоколаду

Коли росіянин відкриває двері, казах каже йому, щоб той негайно зняв цю наліпку. Він наголосив, що на росії той може їздити як йому заманеться, а от у Казахстані так не можна.

Відео дня

"У росії нехай їздять. У Казахстані не можна", – сказав автор відео.

У відповідь можна обурення росіянина, що на митниці йому нічого про за наліпку не сказали. Втім, оператор повторює вимогу швидко прибрати це з машини.

Додамо, низка країн, зокрема Литва, Естонія, Молдова, заборонили використання символіки злочинної агресії росії в Україні, а саме літери "V" і "Z".

Нагадаємо, у Німеччині чоловіка оштрафували на 4 тисяч євро за літеру Z на машині. На думку судді, чоловік винний у потуранні кримінальним злочинам.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал!