'В россии пусть ездят, в Казахстане нельзя': водителя заставили снять наклейку 'Z' с автомобиля (видео)

В Казахстане местные жители заставили россиянина снять с автомобиля наклейку с буквой "Z". Неравнодушные казахи требовали убрать логотип поддержки вооруженной агрессии рф против Украины.

По предварительным данным, россиянин якобы приехал в Казахстан на похороны родственника. Видео с инцидентом было опубликовано в сети.

На нем можно увидеть автомобиль с наклейкой "Z" на заднем стекле. Оператор вместе с другим мужчиной подходит к машине и стучится в окно водителя.

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Когда русский открывает дверь, казах говорит ему, чтобы тот немедленно снял эту наклейку. Он подчеркнул, что на россии тот может ездить, как ему вздумается, а вот в Казахстане так нельзя.

Видео дня

"В россии пусть ездят. В Казахстане нельзя", – сказал автор видео.

В ответ можно возмущение россиянина, что на таможне ему ничего о наклейке не сказали. Впрочем, оператор повторяет требование быстро убрать это из машины.

Добавим, ряд стран, в частности, Литва, Эстония, Молдова, запретили использование символики преступной агрессии россии в Украине, а именно буквы "V" и "Z".

Напомним, в Германии мужчину оштрафовали на 4 тысячи евро за букву Z на машине. По мнению судьи, мужчина виновен в попустительстве уголовным преступлениям.

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