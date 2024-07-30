У російському Нижнєкамську смерч розкидав літаки по аеропорту (фото, відео)

У Татарстані (росія) 30 липня помітили смерч. Зокрема, стихія розгулялася у міжнародному аеропорту Нижнєкамська "Бегішево".

За даними місцевих пабліків, сильний смерч перевернув та пошкодив чотири навчально-тренувальних літаки Diamond-42, що належать Санкт-Петербурзькому університету цивільної авіації.

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Як повідомляють місцеві медіа, метеорологи попереджали про сильні опади та пориви вітру до 24 м/с. Однак масштаби руйнувань, спричинених стихією, виявилися значно більшими, ніж очікувалося.

Смерч перевернув літаки у Бегішево. Джерело: t.me/aviatorshina

Смерч перевернув літаки у Бегішево. Джерело: t.me/aviatorshina

Крім пошкодження літаків, постраждав ангар з аеропортовою технікою. Також постраждали двоє працівників аеропорту, які отримали забиті місця, але від госпіталізації відмовилися.

російські ЗМІ пишуть, що унаслідок смерчу в аеропорту пошкоджено господарські та адміністративні споруди, також пошкоджено техніку, у тому числі авіаційну.

За даними Telegram-каналу "Авіаторщина", окрім навчально-тренувальних літаків Diamond-42 Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації, пошкоджено гелікоптер.

"У якийсь момент над аеродромом утворився смерч, який зірвав із будівель складу та ангару металеву обшивку, повалив дерева та упустив секцію бетонного паркану… За нашими даними, у всій країні сьогодні налічується трохи більше ніж 45 навчальних дводвигунових літаків Diamond-42. І лише дев'ять із них мають діючий сертифікат льотної придатності: чотири у СПбДУ ГА, ще п'ять у Ульянівського інституту цивільної авіації", – йдеться у повідомленні.

Аеропорт "Бегішево" ім. Н.В. Лемаєва розташований за 29,5 км від Нижнєкамська і 25 км від Набережних Човнів. Відкритий для міжнародних польотів 1998 року.

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