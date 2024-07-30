На росії масштабно палає оборонний завод, що виробляє електроніку для міжконтинентальних балістичних ракет (відео, фото)

У російському Єкатеринбурзі (Уральський федеральний округ) горить оборонний завод "НВО Автоматики". Це підприємство виготовляє електроніку для ракето-космічної та іншої техніки, зокрема міжконтинентальних балістичних ракет.

За даними очевидців, покрівля заводу обвалилася, стіни розколюються. Вогонь охопив дах будівлі та розгорівся на території 1000 кв. м. Зазначається, що стіни цеху з хімпродукцією "почали складатися". Вогонь продовжує поширюватись.

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російські ЗМІ пишуть, що пожежа сталася у будівлі на вулиці Начдіва Васильєва, 1/1. До місця інциденту прибули рятувальники та пожежники. У свердловському МНС повідомили, що направили на гасіння пожежі 13 одиниць спецтехніки.

"За інформацією, що надійшла, сталося займання покрівлі в будівлі 8-поверхового цеху з хімічною продукцією на орієнтовній площі пожежі 800 метрів квадратних. Інформації про постраждалих не надходило", – зазначили в МНС рф по Свердловській області.

Натомість очевидці пишуть, що загорівся вже другий дах заводу. "Пожежники приїхали, але шматки від даху летять, дим дуже чорний", — пишуть свідки події у соцмережах.

Пожежа на НВО Автоматики в Єкатеринбурзі. Джерело: e1.ru

Пожежа на НВО Автоматики в Єкатеринбурзі. Джерело: e1.ru

Пожежа на НВО Автоматики в Єкатеринбурзі. Джерело: e1.ru

Пожежа на НВО Автоматики в Єкатеринбурзі. Джерело: e1.ru

Пожежа на НВО Автоматики в Єкатеринбурзі. Джерело: e1.ru

Пожежа на НВО Автоматики в Єкатеринбурзі. Джерело: e1.ru

Пожежа на НВО Автоматики в Єкатеринбурзі. Джерело: e1.ru

НВО Автоматики розташоване у Єкатеринбурзі. Тут виготовляють системи керування для ракет-носіїв "Союз-2", плати та мікросхеми, симулятори блоку управління ракет-носіїв. Територія заводу ретельно охороняється, оскільки він має статус "секретного".

Нагадаємо, 27 липня 2024 року у Волгоградській області рф впав російський винищувач Су-34.

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