rus
Українська
Новости россии

На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)

Былим Елена

На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге

В Екатеринбурге (Уральский федеральный округ) горит оборонный завод "НПО Автоматики". Это предприятие производит электронику для ракето-космической и другой техники, в частности межконтинентальных баллистических ракет.

По данным очевидцев, кровля завода обрушилась, стены раскалываются. Огонь охватил крышу здания и разгорелся на территории 1000 кв. м. Отмечается, что стены цеха с химпродукцией "начали складываться". Огонь продолжает распространяться.

Читайте также: На аэродроме Кряж в Самаре дроны ГУР уничтожили вертолет Ми-8 и повредили еще два вертолета врага

российские СМИ пишут, что пожар произошел в здании по улице Начдива Васильева, 1/1. К месту инцидента прибыли спасатели и пожарные. В свердловском МЧС сообщили, что направили на тушение пожара 13 единиц спецтехники.

"По поступившей информации произошло возгорание кровли в здании 8-этажного цеха с химической продукцией на ориентировочной площади пожара 800 метров квадратных. Информация о пострадавших не поступала", - отметили в МЧС России по Свердловской области.

Очевидцы пишут, что загорелась уже вторая крыша завода. "Пожарные приехали, но куски от крыши летят, дым очень черный", - пишут свидетели происшествия в соцсетях.

На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru
На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru
На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru
На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru
На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru
На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru
На россии масштабно горит оборонный завод, производящий электронику для межконтинентальных баллистических ракет (видео, фото)
Пожар на НПО Автоматики в Екатеринбурге. Источник: e1.ru

НПО Автоматики находится в Екатеринбурге. Здесь производятся системы управления для ракет-носителей "Союз-2", платы и микросхемы, симуляторы блока управления ракет-носителей. Территория завода тщательно охраняется, поскольку имеет статус "секретного".

Напомним, 27 июля 2024 года в Волгоградской области рф упал российский истребитель Су-34.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

ВидеоРоссиянеНовости россииПожары