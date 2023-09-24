У російському Пулково та у Шушарах зникло світло після ''бавовни'' (відео та фото)

В російському аеропорту Пулково та у Шушарах (селище Пушкінського району Санкт-Петербурга) зникло світло. Місцеві мешканці у соцмережах повідомили, що перед блекаутом вони почули "хлопок" та побачили у небі спалах.

Видання "Фонтанка" пише, що у Шушарах мешканці залишилися без води та світла.

"У Шушарах практично повністю немає електроенергії. Повністю без електрики Першотравнева, Пушкінська, Валдайська вулиці та Вітебський проспект. Не працюють світлофори та магазини. На в'їзді накопичується пробка", – пише видання.

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Місцевим, які дзвонили до аварійних служб, сказали, що роботи з відновлення закінчать пізно вночі.

У міських пабліках публікують фото і відео будинків, що занурилися в темряву. Скаржаться мешканці селища на проблеми з інтернетом та водою.

В аеропорту Пулково також зникало світло – спрацювали автоматичні системи захисту.

"Наразі електропостачання повітряної гавані здійснюється у повному обсязі", – пише видання.

Зазначається, що у залі вильоту внутрішніх рейсів в Пулково о 19:30 було тимчасове перемикання електрики через порушення подачі електроенергії в Санкт-Петербурзі. Нині аеропорт працює у штатному режимі.

Раніше окупаційна влада Севастополя заявляла, що у Верхньосадовому та Качі сили російського ППО збили безпілотники, після чого почалася пожежа – "загорілася суха трава".

Українська ж розвідка заявила, що "продовжується планова робота" по військових об'єктах на півострові.

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