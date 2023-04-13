У селі Гусарівка на Харківщині корови з голоду почали їсти одна одну під час російської окупації (фото)

Фермер, який не бажає розкривати своє ім'я, розповідає про страшні події, які відбулися на його фермі під час окупації російської армії в Гусарівці Харківської області. З більше ніж 2,5 тисячі голів худоби залишилося всього близько 200. Обстріли, пожежі та міни спричинили масову загибель тварин. Але найстрашніше було те, що дехто з корів став жертвою тваринного канібалізму.

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"Це наші маленькі надії, цьому три дні, а цим пару тижнів. Це наше майбутнє..." – розповідає фермер, вказуючи на маленьких теляток в корівнику.

Вони вижили в складних умовах, але навіть серед них виділяється одне теля з коричневим забарвленням. Фермери спробували прикласти до цього явища гумористичну нотку, називаючи його "татком" з сусідської ферми, але насправді привода сміятися немає.

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Справжнім шоком стали корови без хвостів. Фермер показує на фотографіях, як тварини виглядали після того, як почали об'їдати одна одну, щоб вижити в умовах голоду.

"Я вам зараз покажу, що таке тваринницький канібалізм", – говорить фермер зі сльозами на очах.

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