В селе Гусаровка на Харьковщине коровы от голода начали есть друг друга во время российской оккупации (фото)

Фермер, не желающий раскрывать свое имя, рассказывает о страшных событиях, произошедших на его ферме во время оккупации русской армии в Гусаровке Харьковской области. Из более 2,5 тысяч голов скота осталось всего около 200. Обстрелы, пожары и мины повлекли за собой массовую гибель животных. Но самое страшное было то, что некоторые из коров стали жертвой животного каннибализма.

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"Это наши маленькие надежды, этому три дня, а этим пару недель. Это наше будущее..." – рассказывает фермер, указывая на маленьких теленок в коровнике.

Они выжили в сложных условиях, но даже среди них выделяется один теленок с коричневой окраской. Фермеры попытались приложить к этому явлению юмористическую нотку, называя его "папой" из соседской фермы, но на самом деле повода смеяться нет.

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Настоящим шоком стали коровы без хвостов. Фермер показывает на фотографиях, как животные выглядели после того, как стали объедать друг друга, чтобы выжить в условиях голода.

"Я вам сейчас покажу, что такое животноводческий каннибализм", – говорит фермер со слезами на глазах.

В конце марта в Мелитополе взорвали автомобиль с местным коллаборантом Сергеем Сковирко.

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