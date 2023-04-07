Не поделили сгущенку: в Каменце на Запорожье произошла массовая драка оккупантов (видео)

Во временно оккупированном поселке Каменка в Запорожской области произошла массовая драка россиян. По предварительным данным, оккупанты не поделили сгущенку.

Большая группа оккупантов вышла на улицу поселка и началась драка. Об этом сообщили в Telegram-канале "Это Запорожье".

"Как сообщают наши корреспонденты, драка произошла из-за двух ящиков сгущенки, которые не поделили оккупанты", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть значительное количество россиян в военной форме, толкающихся на улице. Уже на следующих кадрах видно, как сразу несколько оккупантов начинают избивать других кулаками.

Видео дня

После этого потасовка разделяется на две части. Один из россиян решает снять футболку по какой-то причине, швыряет ее и уходит.

В конце марта в Мелитополе взорвали автомобиль с местным коллаборантом Сергеем Сковирко.

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