В Мелитополе взорвали авто коллаборанта Максима Зубарева (видео)

Утром 3 апреля в оккупированном россиянами Мелитополе взорвали автомобиль. российские СМИ и местные паблики сообщают, что при взрыве пострадал Максим Зубарев, которого ранее оккупационные власти назначили "председателем" поселка Акимовка.

Стало известно, что взрыв произошел утром в понедельник по улице Богдана Хмельницкого. На месте происшествия работают экстренные службы. Зубарев не погиб, ему оказали медицинскую помощь и отправили в больницу.

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Как отметил мэр Мелитополя Иван Федоров со ссылкой на показания очевидцев, причиной громкого звука вероятно стала "неисправность автомобиля".

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"В Мелитополе снова зафиксирована неисправность автомобиля. Мелитопольцы сообщают о взрыве авто на проспекте Б.Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые. У какого изменника на этот раз короткое замыкание в машине, уточняем", — написал он в своем Телеграм-канале.

Впоследствии Федоров уточнил: "Стало известно, у кого из мелитопольских предателей утро не сложилось."

По его информации, от "неисправности" автомобиля пострадал "любитель всего коммунистического Максим Зубарев".

"Он пошел на сотрудничество с врагом одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию. У Зубарева всегда были проблемы с выбором правильного пути, так что ожидаемо, что и в этот раз он оказался "не в том месте не в то время", - добавил Федоров. .

Российские паблики пишут, что Зубарев в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из больниц Мелитополя.

Напомним, в прошлом году (14 ноября) уже взрывали авто коллаборанта Зубарева. Даже сообщалось о его смерти в результате взрыва. Однако тогда самому Зубареву приходилось опровергать свою гибель. Тогда он написал в соцсетях: "жив, здоров и готов работать на благо Акимовки".

Кто такой Максим Зубарев:

Родился 29 апреля 1978 года. Экс-депутат Мелитопольского горсовета (2005-2010 гг.) от Коммунистической партии Украины.

В мае 2015 года Зубарев был задержан во время получения взятки. Суд Мелитополя приговорил его к 3 годам лишения свободы, но Зубарев выиграл апелляцию, дело отправили на повторное слушание.

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В 2022 году получил от СБУ подозрение в коллаборационной деятельности после того, как во время оккупации Запорожской области пошел на сотрудничество с российскими интервентами и согласился стать "председателем Акимовского поселкового совета Мелитопольского района".

Зафиксирована его деятельность по проведению ряда мероприятий при подготовке и организации проведения так называемого "референдума" о присоединении Запорожской области к России.

Подозревался в получении взятки. В частности, в мае 2015 года Зубарев был задержан во время получения взятки. Мелитопольский суд приговорил его к 3 годам лишения свободы, но Зубарев выиграл апелляцию и добился отправки дела на повторное слушание.

В конце марта в Мелитополе взорвали автомобиль с местным коллаборантом Сергеем Сковирко.

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