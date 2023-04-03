У Мелітополі підірвали авто колаборанта Максима Зубарєва (відео)

Зранку 3 квітня в окупованому росіянами Мелітополі підірвали автомобіль. російські ЗМІ та місцеві пабліки повідомляють, що під час вибуху постраждав Максим Зубарєв, якого раніше окупаційна влада призначила "головою" селища Якимівка.

Стало відомо, що вибух стався вранці у понеділок на вулиці Богдана Хмельницького. На місці події працюють екстрені служби. Зубарєв не загинув, йому надали медичну допомогу та відправили до лікарні.

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Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров із посиланням на свідчення очевидців, причиною гучного звуку ймовірно стала "несправність автомобіля".

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"У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі. У якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині, уточнюємо", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

Згодом Федоров уточнив: "Стало відомо, в кого із мелітопольських зрадників ранок не склався."

За його інформацією, Від "несправності" автівки постраждав "любитель всього комуністичного Максим Зубарєв".

"Він пішов на співпрацю з ворогом одним з найперших і очолював так звану Якимівську адміністрацію. У Зубарєва завжди були проблеми з вибором правильного шляху, тож очікувано, що і цього разу він опинився "не в тому місці не в той час", – додав Федоров.

Російські пабліки пишуть, що Зубарєв у тяжкому стані ушпиталений в одну з лікарень Мелітополя.

Нагадаємо, минулого року (14 листопада) вже підривали авто колаборанта Зубарєва. Навіть повідомлялося про його смерть внаслідок вибуху. Однак тоді самому Зубарєву доводилося спростовувати свою загибель. Тоді він написав у соцмережах: "живий, здоровий та готовий працювати на благо Якимівки".

Хто такий Максим Зубарєв:

Народився 29 квітня 1978 року.Ексдепутат Мелітопольської міськради (2005-2010 рр.) від Комуністичної партії України.

У травні 2015 року Зубарєва затримали під час отримання хабаря. Суд Мелітополя приговорив його до 3 років позбавлення волі, але Зубарєв виграв апеляцію, справу відправили на повторне слухання.

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У 2022 році отримав від СБУ підозру у колабораційній діяльності після того, як під час окупації Запорізької області пішов на співпрацю з російськими інтервентами та погодився стати "головою Якимівської селищної ради Мелітопольського району".

Зафіксована його діяльність щодо проведення низки заходів під час підготовки та організації проведення так званого "референдуму" про приєднання Запорізької області до росії.

Підозрювався в отриманні хабаря. Зокрема, у травні 2015 року Зубарєва затримали під час отримання хабаря. Мелітопольський суд приговорив його до 3 років позбавлення волі, але Зубарєв виграв апеляцію та домігся відправлення справи на повторне слухання.

Наприкінці березня у Мелітополі підірвали авто з місцевим колаборантом Сергієм Сковирко.

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