У Мелітополі пролунав гучний вибух: ймовірно підірвали колаборанта (відео)

У тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі у вівторок, 14 березня, пролунав гучний тривалий вибух. За попередніми даними, підірвали автомобіль колаборанта.

Вибух було чутно на все місто. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Щойно гучний тривалий вибух у тимчасово окупованому Мелітополі, який чуло все місто", – написав він.

Федоров додав, що вибух пролунав у самому центрі міста, в районі вулиці Героїв України.

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Дещо згодом місцеві ЗМІ вказали, що невідомі підірвали автомобіль. За свідченням очевидців, власнику підірваного авто відірвало ногу, і швидка допомога його забирала з місця події в несвідомому стані. Від самої машини залишилася тільки купа обгорілого металу.

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За попередніми даними, це Дмитро Кучерков, який до приходу окупантів очолював управління ДСНС у Мелітополі, а потім перейшов на службу до ворога.

Раніше у Бєлгородській області на росії перекинулася вантажівка "КамАЗ", всередині якої були російські окупанти.

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