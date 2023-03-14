У Новій Каховці партизани підірвали колаборанта разом з його авто

Український партизанський рух "Атеш" повідомив про успішний підрив, що був організований в понеділок, 13 березня. О 12:10 на проспекті Перемоги біля кафе "Смачна країна" агент Атеш висадив у повітря заступника голови так званої "новокахівської військової адміністрації" біля його машини.

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За даними повідомлення, об'єктом атаки став колаборант, який працював на тимчасово захопленій росіянами території міста Нова Каховка, що знаходиться в Херсонській області.

"Чекаємо на підтвердження про остаточну ліквідацію. У будь-якому випадку це стане нагадування "раш***ам" та їхнім прислужникам, що ми не дозволимо безкарно творити безчинство на українській землі", – написали представники підпільної організації "Атеш".

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У своєму повідомленні представники руху "Атеш" заявили, що в результаті атаки ніхто з мирних мешканців міста не постраждав. Наразі очікується остаточне підтвердження ліквідації колаборанта. Партизани наголосили, що цей вчинок має стати нагадуванням для росіян та їхніх прихильників про те, що Україна не дозволить безкарно чинити бесчинство на її території.

Напередодні, учасники руху "Атеш" також підірвали залізничну колію між Абрикосівкою та Раденськом в Херсонській області. Представники військових відділень визнали цей акт як "репетицію" для подібних дій у майбутньому.

Раніше у Бєлгородській області на росії перекинулася вантажівка "КамАЗ", всередині якої були російські окупанти.

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