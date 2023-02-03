В Енергодарі підірвали автомобіль з місцевим колаборантом Євгеном Кузьміним (відео)

Вранці, 3 лютого, в одному з районів тимчасово окупованого Енергодара пролунав вибух. Колаборант і гауляйтер Дмитро Рогов повідомив про підрив автомобіля у своєму Telegram-каналі. За його словами, вибухова хвиля пошкодила половину вікон в сусідніх будинках, а також було знищено як мінімум одну машину, що стояла поряд із підірваним авто. На місце прибули російські силовики.

Попередньо, в результаті вибуху загинула одна людина. Як пишуть у ЗМІ, йдеться про Євгена Кузьміна, який до окупації Енергодара працював у правоохоронних органах.

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Пожежу вже загасили. Окупаційна влада пише про "теракт", а вибухотехніки обстежують місце на наявність вибухівки, щоб уникнути повторного вибуху.

Мер Мелітополя Іван Федоров уточнив, що машина належала місцевому колаборанту Євгену Кузьміну, колишньому міліціонеру, який пішов у каральні органи окупантів після окупації міста.

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"За попередніми даними, авто належало колишньому співробітнику правоохоронних органів, який з приходом "руского міра" пішов прислуговувати окупантам. Ймовірно спрацював вибуховий пристрій. Уточнюємо інформацію, хто з колаборантів більше не вийде співпрацювати з окупантами", – написав Іван Федоров.

Раніше у Бєлгородській області на росії перекинулася вантажівка "КамАЗ", всередині якої були російські окупанти.

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