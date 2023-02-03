В Энергодаре взорвали автомобиль с местным коллаборантом Евгением Кузьминым (видео)

Утром, 3 февраля, в одном из районов временно оккупированного Энергодара раздался взрыв. Коллаборант и гауляйтер Дмитрий Рогов сообщил о подрыве автомобиля в своем Telegram-канале. По его словам, взрывная волна повредила половину окон в соседних домах, а также была уничтожена как минимум одна машина, стоявшая рядом с взорванным авто. На место прибыли русские силовики.

Предварительно в результате взрыва погиб один человек. Как пишут в СМИ, речь идет о Евгении Кузьмине, который до оккупации Энергодара работал в правоохранительных органах.

Читайте также: В Белгороде снова "хлопок"

Пожар уже был потушен. Оккупационные власти пишет о "теракте", а взрывотехники обследуют место на наличие взрывчатки, чтобы избежать повторного взрыва.

Мэр Мелитополя Иван Федоров уточнил, что машина принадлежала местному коллаборанту Евгению Кузьмину, бывшему милиционеру, ушедшему в карательные органы оккупантов после оккупации города.

Видео дня

"По предварительным данным, авто принадлежало бывшему сотруднику правоохранительных органов, который с приходом "русского мира" пошел прислуживать оккупантам. Вероятно сработало взрывное устройство. Уточняем информацию, кто из коллаборантов больше не получится сотрудничать с оккупантами", – написал Иван Федоров.

Ранее в Белгородской области на россии перевернулся грузовик "КамАЗ", внутри которого были российские кафиры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!