В Белгородской области на россии сегодня, 27 января, перевернулся грузовик "КамАЗ". Внутри машины были русские оккупанты.

По меньшей мере, шесть человек пострадали. Об этом сообщают РосСМИ.

"Военный "КамАЗ" перевернулся в селе Гостищево около 09:00. Шесть пострадавших доставлены в военный госпиталь в Белгороде", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что двое из оккупантов в тяжелом состоянии. Один из россиян имеет ушиб поясничного отдела, возможен закрытый перелом позвоночника, а у второго закрытый перелом поперечных отростков позвонков поясничного отдела.

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По данным диспетчерской службы, причиной ДТП могли стать погодные условия. По данным МЧС, температура воздуха в районе составила ночью минус 8-13 градусов, днем от минус 4 до 1 градуса тепла.

В свою очередь в Telegram-каналах появилось фото с места происшествия. На нем виден грузовик с пометкой "Z", который перевернулся на бок у дороги.

Напомним, несколько ранее стало известно, что в аэропорту Внуково на россии потерпел крушение вертолет Ми-8 Специального летного отряда "россия".

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