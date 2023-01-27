В аэропорту Внуково на россии упал вертолет Ми-8, перевозивший первых лиц государства – СМИ

В аэропорту Внуково на россии потерпел крушение вертолет Ми-8 Специального летного отряда "россия". Это компания, перевозящая первых лиц государства. Сам вертолет буксируют на стоянку.

По имеющейся информации, вертолет СЛО "россия" во время посадки ударился о землю хвостовой частью. На место выехали спасатели, сообщает Baza. В то же время источник "Интерфакса" в экстренных службах утверждает, что по предварительным данным, он задел лопастями землю при посадке и пострадавших. В настоящее время их количество уточняется.

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Позже в сети появились первые кадры аварийно севшего Ми-8 во Внуково. На фото виден разрушенный хвостовой винт. По информации Mash, это Ми-8МТВ-1, выпущенный в 2013 году, и рассчитанный на 22 пассажира.

СЛО "россия" – это предприятие, обеспечивающее перевозку воздушным транспортом должностных лиц российской федерации, и других важных лиц спецслужб рф или ВС рф, подчиняющегося Управлению делами президента россии.

Напомним, это уже не первый вертолет, падающий на россии. Ранее в Улан-Уде вблизи аэропорта "Байкал" разбился еще один российский Ми-8.

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