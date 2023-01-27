В аеропорту Внуково на росії впав гвинтокрил Мі-8, який перевозив перших осіб держави – ЗМІ

В аеропорту Внуково на росії зазнав аварії вертоліт Мі-8 Спеціального льотного загону "росія". Це компанія, що перевозить перших осіб держави. Сам гелікоптер буксують на стоянку.

За наявною інформацією, вертоліт СЛО "росія" під час посадки вдарився об землю хвостовою частиною. На місце виїхали рятувальники, повідомляє Baza. Водночас джерело "Інтерфаксу" в екстрених службах стверджує, що за попередніми даними, він зачепив лопатями землю при посадці та є постраждалі. Наразі їх кількість уточнюється.

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Пізніше в мережі з'явилися перші кадри Мі-8, що аварійно сів, у Внуково. На фото видно зруйнований хвостовий гвинт. За інформацією Mash, це Мі-8МТВ-1, випущений у 2013 році, та розрахований на 22 пасажири.

СЛО "росія" – це підприємство, яке забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб російської федерації, та інших важливих осіб спецслужб рф або зс рф, що підпорядковується Управлінню справами президента рф.

Нагадаємо, це вже не перший гелікоптер, що падає на росії. Раніше в Улан-Уде поблизу аеропорту "Байкал" розбився ще один російський Мі-8.

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