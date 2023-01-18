Вихователька дитсадка, поруч з яким впав гвинтокрил з керівництвом МВС, розповіла про момент катастрофи (відео)

У мережі з'явилось відео, на якому очевидиця катастрофи описала свої враження.

За словами виховательки дитячого садка у Броварах, авіакатастрофа, свідком якої вона стала, відбулась о 8-й годині ранку, тобто в той час, коли відбувався етап прийому дітей.

"Спочатку гуло, ніби щось летить. Ми притихли, а потім після заграви почули вибух. Усі прилягли, евакуювалися в укриття швиденько. Ми встигли прийняти четверо діток і одразу батьки їх забрали", – розповіла вона.

Нагадаємо, внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинули 18 людей, у тому числі – 3 дітей. Ще 29 людей поранено, серед них – 15 дітей.

Відео дня

На місці катастрофи зараз працюють рятувальники.

"Гвинтокрил кружляв, горів і полетів убік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут – десятиповерхова", – каже мешканка Броварів, яка живе неподалік садочка.

Свідків падіння гелікоптера в Броварах просять оперативно звернутися в поліцію, це допоможе в з‘ясуванні обставин трагедії, написав заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, 18 січня в Броварах поблизу дитячого садка впав гвинтокрил. Керівництво МВС летіло на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко. На борту було 9 людей, всі вони загинули. Інші 9 загиблих – діти та дорослі, що знаходилися у дитсадку.

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