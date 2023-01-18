Воспитательница детсада, рядом с которым упал вертолет с руководством МВД, рассказала о моменте катастрофы (видео)

В сети появилось видео, на котором очевидца крушения описала свои впечатления.

По словам воспитательницы детского сада в Броварах, авиакатастрофа, свидетелем которой она стала, произошла в 8 часов утра, то есть в то время, когда проходил этап приема детей.

"Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а потом после зарева услышали взрыв. Все прилегли, эвакуировались в укрытие быстренько. Мы успели принять четверых детей и сразу родители их забрали", – рассказала она.

Напомним, в результате авиакатастрофы в Броварах погибли 18 человек, в том числе – 3 детей. Еще 29 человек ранены, среди них – 15 детей.

Видео дня

На месте крушения сейчас работают спасатели.

"Вертокрыл кружил, горел и полетел в сторону. Я так поняла, выбрал самый маленький объект, потому что там двухэтажное здание, а здесь – десятиэтажное", – говорит жительница Броваров, живущая неподалеку от садика.

Свидетелей падения вертолета в Броварах просят оперативно обратиться в полицию, это поможет в выяснении обстоятельств трагедии, написал замруководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Напомним, 18 января в Броварах вблизи детского сада упал вертолет. Руководство МВД летело на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, сообщил заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко. На борту было 9 человек, все они погибли. Остальные 9 погибших – дети и взрослые, находившиеся в детском саду.

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