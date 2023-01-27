Під Бєлгородом перевернулась вантажівка з окупантами, є потерпілі (фото)

У Бєлгородській області на росії сьогодні, 27 січня, перекинулася вантажівка "КамАЗ". Усередині машини були російські окупанти.

Щонайменше шість осіб постраждали. Про це повідомляють росЗМІ.

"Військовий "КамАЗ" перекинувся в селі Гостищево близько 09:00. Шість постраждалих доставлені у військовий госпіталь у Бєлгороді", – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що двоє з окупантів у важкому стані. Один з росіян має забій поперекового відділу, можливий закритий перелом хребта, а у другого закритий перелом поперечних відростків хребців поперекового відділу.

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За даними диспетчерської служби, причиною ДТП могли стати погодні умови. За даними МНС, температура повітря в районі склала вночі мінус 8-13 градусів, вдень – від мінус 4 до 1 градуса тепла.

Своєю чергою у Telegram-каналах з'явилося фото з місця події. На ньому видно вантажівку з позначкою "Z", яка перекинулася на бік поблизу дороги.

Нагадаємо, дещо раніше стало відомо, що в аеропорту Внуково на росії зазнав аварії вертоліт Мі-8 Спеціального льотного загону "росія".

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