В Мелитополе раздался громкий взрыв: вероятно, взорвали коллаборанта (видео)

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье во вторник, 14 марта, раздался громкий взрыв. По предварительным данным, взорвали автомобиль коллаборанта.

Взрыв был слышен на весь город. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Только громкий продолжительный взрыв во временно оккупированном Мелитополе, который слышал весь город", – написал он.

Федоров добавил, что взрыв прогремел в самом центре города, в районе улицы Героев Украины.

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Немного погодя местные СМИ указали, что неизвестные взорвали автомобиль. По свидетельству очевидцев, владельцу взорванного авто оторвало ногу, и скорая помощь его убирала с места происшествия в бессознательном состоянии. От самой машины осталась только куча обгоревшего металла.

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По предварительным данным, это Дмитрий Кучерков, который до прихода оккупантов возглавлял управление ГСЧС в Мелитополе, а затем перешел на службу к врагу.

Ранее в Белгородской области на россии перевернулся грузовик "КамАЗ", внутри которого были российские оккупанты.

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