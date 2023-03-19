"Сгорел на работе": в оккупированном Скадовске взорвали коллаборанта, обустраивавшего застенки для херсонцев (видео)

В оккупированном Скадовске Херсонской области произошел подрыв автомобиля с коллаборантом. Речь идет о машине командира взвода ППС российской оккупационной полиции.

Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко в Telegram. По его данным, взорванным предателем был Сергей Москаленко.

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В подорванной на Херсонщине автомобиле находился коллаборант Сергей Москаленко, до полномасштабного вторжения РФ владевший охранной фирмой "Ягуар". Сначала он составлял для ВС РФ списки, в которые входили украинские активисты, полицейские, ветераны АТО.

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"Позже получил должность в Новокаховском "отделении полиции". Там же он обустроил застенку. По уточненным данным, подрыв произошел в поселке Юбилейное", – говорится в сообщении.

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Ранее в Белгородской области на россии перевернулся грузовик "КамАЗ", внутри которого были российские оккупанты.

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