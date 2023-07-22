У Сербії знайшли фігурки, які виготовляв народ Вінча: дуже схожі на інопланетян

Під час археологічних розкопок у південному регіоні Сербії вчені знайшли низку глиняних фігурок, які зображували богів. Також серед артефактів були знайдені предмети з жіночими рисами, які нагадували інопланетних істот.

Про це пише HowАndWhy.

Ці статуетки були створені стародавньою загадковою цивілізацією Вінча.

Більшість цих дивних гуманоїдних статуй зображали божества-охоронців, деякі з них вважалися добрими, інші - злими.

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Зооморфно-антропоморфні зображення залишаються загадкою для багатьох дослідників, і відповіді на це питання ще не знайдено. На думку деяких теоретиків, ці артефакти можуть слугувати найкращим свідченням контакту з позаземними істотами, які прибули з інших планет.

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Вчені проаналізували місто та припустили, що ця цивілізація була інтелектуальним центром культури. Знайдені археологами артефакти свідчать про те, що культура Вінча не відставала від інших передових стародавніх цивілізацій свого часу.

Нагадаємо, палеонтологи відкрили три нових види ссавців завдяки знайденим у Америці скам’янілостям.

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