В Сергієвому Посаді під Москвою прогримів потужний вибух: над містом піднявся 'гриб' (відео)

Вранці в середу, 9 серпня, у Сергієвому Посаді під Москвою прогримів потужний вибух. Попередньо він стався в Загорському оптико-механічному заводі.

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали. Зазначили, що причиною вибуху мін стати приліт безпілотника. Також через вибух на Загорському оптико-механічному заводі в сусідніх будинках вибуховою хвилею вибило вікна.

В екстрених службах ТАСС підтвердили вибух на заводі. Проте за їхніми даними, причиною вибуху не є атака дрона.

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Своєю чергою через вибух постраждало щонайменше 22 людей, вони перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Також деякі люди можуть бути під завалами, пише Baza. Також на місце події приїхало понад десять карет швидкої допомоги, проте їх все одно не вистачає.

За попередніми даними, вибух стався на складі з піротехнікою, проте ця інформація ще перевіряється, йшлося в повідомленні.

Додали, що після вибуху в Сергієвому Посаді оголосили тотальну евакуацію. Дороги поряд із заводом перекриті для руху автомобілів.

Нагадаємо, у ніч на середу, 9 серпня, поблизу Москви вчергове було чути вибухи. Зокрема, місцева влада заявила про атаку невідомих безпілотників.

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