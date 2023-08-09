Росіяни повідомили про чергову атаку безпілотників на Москву: потужні вибухи чули в районі аеропорту Домодєдово (відео)

В ніч на середу, 9 серпня, поблизу Москви вчергове було чути вибухи. Місцева влада заявила про атаку невідомих безпілотників.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в районі районі Домодєдово та Мінського шосе працює ППО. Обидва безпілотники нібито вдалося збити.

"Наразі інформації про постраждалих від падіння уламків немає. Екстрені служби працюють на місці", – повідомив Собянін.

Російські ЗМІ пишуть, що БПЛА заходили на Москву з південного заходу та з півдня одночасно. Перший нібито збили ППО в Одинцовському районі, а другий – у районі Домодєдово через 16 хвилин після збиття першого.

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За словами росіян, поблизу аеропорта Домодєдово було дуже гучно.

У Міноборони як завжди звинуватили в усьому Україну та додали, що руйнувань та постраждалих немає.

"Сьогодні вночі над територією Московської області припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку безпілотними літальними апаратами. Засобами ППО знищено два БПЛА", – сказано в повідомленні.

Нагадаємо,Москву та Підмосков'я зновуатакували безпілотники.

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