Россияне сообщили об очередной атаке беспилотников на Москву: мощные взрывы слышали в районе аэропорта Домодедово (видео)

В ночь на среду, 9 августа, близ Москвы в очередной раз были слышны взрывы. Местные власти заявили об атаке неизвестных беспилотников.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в районе района Домодедово и Минского шоссе работает ПВО. Оба беспилотника якобы удалось сбить.

"Сейчас информации о пострадавших от падения обломков нет. Экстренные службы работают на месте", – сообщил Собянин.

Российские СМИ пишут, что БПЛА заходили на Москву с юго-запада и с юга одновременно. Первый вроде бы сбили ПВО в Одинцовском районе, а второй – в районе Домодедово через 16 минут после сбития первого.

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По словам россиян, вблизи аэропорта Домодедово было очень громко.

В Минобороны, как всегда, обвинили во всем Украину и добавили, что разрушений и пострадавших нет.

"Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены два БПЛА", - говорится в сообщении.

Напомним,Москву и Подмосковье сноваатаковали беспилотники .

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