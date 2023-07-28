На відео потрапив момент 'прильоту' ракети по Таганрогу

Вдень 28 червня у місті Таганрог у Ростовській області стався вибух. російське Міноборони заявило, що по місту "прилетіло" переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200.

За даними губернатора Ростовської області Василя Голубєва, дев'ять осіб, які постраждали під час вибуху, були доставлені до медзакладів. Їх стан оцінюється як середнього та легкого ступеня тяжкості.

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Внаслідок вибуху пошкодження отримали житловий багатоквартирний будинок, будівля музею, гаражі та господарські будівлі.

Тим часом російські пабліки опублікували відео "прильоту" ракети по місту:

Мер міста Андрій Фатєєв заявив, що у Таганрозі після падіння ракети запровадили режим НС.

Нагадаємо, 17 липня у Єйську в росії на очах відпочивальників впав у воду літак Су-25, пілот катапультувався, проте не вижив.

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