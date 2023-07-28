Потужний вибух пролунав у Таганрозі в Ростовської області (фото та відео)

У Таганрозі в Ростовській області росії вдень 28 липня пролунав потужний вибух. Над містом здійнявся стовп чорного диму.

За інформацією місцевих телеграм-каналів, вибух пролунав в районі аквапарку "Блакитний" на вулиці Адмірала Крюйса. Зазначається, що вибуховою хвилею вибило вікна у найближчих будинках.

Очевидці повідомили, що чули два гучні звуки, схожі на вибух.

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За деякими даними, вибух стався біля ринку. Крім того, постраждало кафе "Чехів сад", можливо, під завалами є люди.

Що саме сталося, поки що невідомо. У пабліках росіяни пишуть, що, можливо, вибух стався через падіння ракети, чи безпілотника.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв повідомив, що у Таганрозі, ймовірно, вибухнула ракета. За його словами, унаслідок "прильоту" загиблих немає.

Зазначається, що вибух у Таганрозі стався за 2 кілометри від місцевого морського торговельного порту. Його основні вантажі – метал та вугілля. Порт обслуговує судна, що йдуть Азовським, Чорним і Середземним морями.

Губернатор Ростовської області пише: "Епіцентр вибуху припав на територію Таганрозького художнього музею. Зруйновано стіну музею, покрівлю, гаражі та господарські будівлі. Вибило рами у вікнах та балконах сусіднього 3-поверхового багатоквартирного будинку".

За його словами, до медзакладів доставлено 9 осіб, стан яких медики оцінюють як середнього та легкого ступеня тяжкості.

російське міноборони заявило, що "київський режим" вдарив по Таганрогу "переобладнаною в ударний варіант зенітною ракетою комплексу ППО С-200".

"російськими засобами ППО українська ракета була виявлена та перехоплена у повітрі. Уламки збитої української ракети впали на території Таганрогу", – додали у відомстві.

Нагадаємо, в Республіці Алтай на Росії під час заходу на посадку в селі Тюнгур Усть-Коксинського району вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Алтай авіа" зачепив електричні проводи, впав і загорівся. На момент аварії на борту гелікоптера перебувало 16 пасажирів, шестеро загинуло. Попередньо, причиною падіння стало те, що гвинтокрил зачепив електричні дроти.

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