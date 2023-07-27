Момент падіння гвинтокрила Мі-8 на Росії потрапив на відео

У Республіці Алтай на росії впав гелікоптер Мі-8, на борту якого перебували 16 пасажирів. Попередньо, причиною падіння стало те, що гвинтокрил зачепив електричні дроти.

російські ЗМІ повідомляють, що під час заходу на посадку в селі Тюнгур Усть-Коксинського району вертоліт Мі-8 авіакомпанії "Алтай авіа" зачепив електричні проводи, впав і загорівся. Унаслідок катастрофи загинули шестеро людей.

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"10 осіб постраждалих, з них троє у тяжкому стані, мають 90% опіків тіла", – пишуть ЗМІ.

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Також під час падіння постраждали пілоти – один у тяжкому стані, ще двоє – середній ступінь тяжкості.

За даними авіаційних служб росії, на борту були туристи. Політ виконувався для перевезення екскурсійної групи. На борту перебувало 3 членів екіпажу та 13 пасажирів.

Момент падіння вертольота потрапив на відео:

Нагадаємо, 17 липня у Єйську в росії на очах відпочивальників впав у воду літак Су-25, пілот катапультувався, проте не вижив.

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