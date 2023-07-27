Момент падения вертолета Ми-8 на России попал на видео

В Республике Алтай на россии упал вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 пассажиров. Предварительно, причиной падения стало то, что вертолет задел электрические провода.

российские СМИ сообщают, что во время захода на посадку в селе Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся. В результате катастрофы погибли шесть человек.

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"10 пострадавших, из них трое в тяжелом состоянии, имеют 90% ожогов тела", — пишут СМИ.

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Также при падении пострадали пилоты – один в тяжелом состоянии, еще двое – средняя степень тяжести.

По данным авиационных служб россии, на борту находились туристы. Полет выполнялся для перевозки экскурсионной группы. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров.

Момент падения вертолета попал на видео:

Напомним, 17 июля в Ейске в россии на глазах отдыхающих упал в воду самолет Су-25, пилот катапультировался, однако не выжил.

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