Москву атаковали БПЛА: от взрывов повреждено здание вблизи Минобороны (фото, видео)

На Москву была совершена атака беспилотниками, в результате чего повреждено здание вблизи Министерства обороны РФ. Также еще один дрон попал в московский бизнес-центр.

Об этом сообщает издание "ТАСС", Telegram- канал "Shot", Telegram- канал "Mash", мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.

Около 4 часов TГ-канал "Shot" сообщил об атаке БПЛА на Москву, из-за чего над городом были слышны звуки взрывов.

Канал сообщил о взрыве в московском бизнес-центре по улице Лихачева. "В здании, где находится "Леруа Мерлен", выбило стекло на верхних этажах. Предварительно именно туда "влетел" БПЛА", - написал "Shot".

Видео дня

TГ-канал "Mash" также сообщил, что в здании на Комсомольском проспекте, которое находится недалеко от Министерства обороны РФ, выбиты стекла, а у здания обнаружены осколки беспилотника.

Сообщается, что в настоящее время информации о погибших и пострадавших нет.

Читайте также: Террорист Гиркин, молчавший 4 дня о войне, отправился воевать на фронт (фото)

Издание "ТАСС" с ссылаясь на экстренные службы сообщило, что осколки беспилотника нашли на Комсомольском проспекте, а еще один беспилотник попал в высотку бизнес-центра на улице Лихачева.

Мэр Москвы Собянин заявил, что "около 4 часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям". По его словам, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Отмечается, что на Комсомольском проспекте и на улице Лихачева перекрыто движение автотранспорта.

Напомним, стало известно, где находится Гиркин.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!