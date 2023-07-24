Москву атакували БПЛА: від вибухів пошкоджена будівля поблизу Міноборони (фото, відео)

На Москву була здійснена атака безпілотниками, внаслідок чого пошкоджено будівлю поблизу з Міністерством оборони РФ. Також ще один дрон влучив у московський бізнес-центр.

Про це повідомляє видання "ТАСС", Telegram-канал "Shot", Telegram-канал "Mash", мер Москви Сергій Собянін у Telegram

Близько 4-ї години TГ-канал "Shot" повідомив про атаку БПЛА на Москву, через що над містом було чути звуки вибухів.

Канал повідомив про вибух у московському бізнес-центрі на вулиці Лихачова. "У будівлі, де знаходиться "Леруа Мерлен", вибило скло на верхніх поверхах. Попередньо саме туди "влетів" БПЛА", - написав "Shot".

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TГ-канал "Mash" також повідомив, що у будівлі на Комсомольському проспекті, яка знаходиться недалеко від Міністерства оборони РФ, вибито скло, а біля будівлі виявлено осколки безпілотника.

Повідомляється, що наразі інформації про загиблих і постраждалих немає.

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Видання "ТАСС" із посилаючись на екстрені служби повідомило, що осколки безпілотника знайшли на Комсомольському проспекті, а ще один безпілотник влучив у висотку бізнес-центру на вулиці Лихачова.

Мер Москви Собянін заявив, що "близько 4-ї години ранку зафіксовано удари безпілотників по двох нежитлових будівлях". За його словами, серйозних руйнувань і постраждалих немає.

Зазначається, що на Комсомольському проспекті та вулиці Лихачова перекрито рух автотранспорту.

Нагадаємо, стало відомо, де знаходиться Гіркін.

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