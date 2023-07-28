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Мощный взрыв прогремел в Таганроге в Ростовской области (фото и видео)

Былим Елена

Мощный взрыв прогремел в Таганроге в Ростовской области (фото и видео)

В Таганроге в Ростовской области россии днем 28 июля раздался мощный взрыв. Над городом поднялся столб черного дыма.

По информации местных телеграм-каналов, взрыв прогремел в районе аквапарка "Голубой" на улице Адмирала Крюйса. Отмечается, что взрывной волной выбило окна в ближайших домах.

Очевидцы сообщили, что слышали два громких звука, похожих на взрыв.

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По некоторым данным, взрыв произошел возле рынка. Кроме того, пострадало кафе "Чехов сад", возможно под завалами есть люди.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге в Ростовской области (фото и видео)
Мощный взрыв прогремел в Таганроге в Ростовской области (фото и видео)
Мощный взрыв прогремел в Таганроге в Ростовской области (фото и видео)
Мощный взрыв прогремел в Таганроге в Ростовской области (фото и видео)

Что произошло на самом деле, пока неизвестно. В пабликах россияне пишут, что, возможно, взрыв произошел из-за падения ракеты или беспилотника.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в Таганроге, вероятно, взорвалась ракета. По его словам, впоследствии "прилета" погибших нет.

Отмечается, что взрыв в Таганроге произошел в 2 километрах от местного морского торгового порта. Его основные грузы – металл и уголь. Порт обслуживает суда, идущие по Азовскому, Черному и Средиземному морям.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге в Ростовской области (фото и видео)

Губернатор Ростовской области пишет: "Эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозяйственные постройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома".

По его словам, в медучреждения доставлены 9 человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести.

российское минобороны заявило, что "киевский режим" ударил по Таганрогу "переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200".

"Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", — добавили в ведомстве.

Напомним, в Республике Алтай в России во время захода на посадку в селе Тюнгур Усть-Коксинского района вертолет Ми-8 авиакомпании "Алтай авиа" задел электрические провода, упал и загорелся. На момент аварии на борту вертолета находились 16 пассажиров, шестеро погибли. Предварительно, причиной падения стало то, что вертолет задел электрические провода.

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