Москву та Підмосков'я знову атакували безпілотники: Влучили у Москва-сіті (фото, відео)

В ніч на вівторок, 1 серпня, безпілотний літальний апарат (БПЛА) вдруге за тиждень здійснив атаку на вежі "Москва сіті" – бізнес-квартал, розташований у столиці рф, де знаходиться Міністерство економічного розвитку рф.

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За повідомленнями російських Telegram-каналів, декілька безпілотників спробували проникнути в Москву, але були збиті за допомогою протиповітряних засобів.

Сергій Собянін, мер міста, повідомив, що один із БПЛА долетів до тієї самої вежі в районі "Сіті", як і минулого разу. Пошкоджено фасад на рівні 21 поверху та скління на площі 150 квадратних метрів. За даними мера, про постраждалих не повідомляється.

Відео дня

Атака зачепила 21 поверх вежі IQ-кварталу "Москва-Сіті", де, як повідомляють, розташовується Міністерство економічного розвитку рф. Рух Тестівською вулицею в районі "Москва-сіті", де вночі впав український безпілотник, не перекрито. У неділю після схожого інциденту його обмежували на кілька годин.

Міністерство оборони фр прокоментувало інцидент, заявивши, що українські БПЛА намагалися атакувати об'єкти в Москві, проте два із них були знищені над територією Одинцовського та Нарофомінського районів Московської області. Третій БПЛА зазнав катастрофи на території комплексу нежитлових будівель "Москва-Сіті".

Внаслідок інциденту аеропорт Внуково тимчасово призупинив свою роботу, а літаки перенаправлені до інших аеропортів, повідомили екстрені служби москви.

Тим часом в екстрених службах заявили "ТАСС", що в Підмосков'ї ППО збила один безпілотник.

Нагадаємо, у ніч проти 30 липня у Москві пролунало кілька вибухів. Очевидці повідомили про пошкодження хмарочоса "Москва-Сіті" на Пресненській набережній, 10с2, де містяться офіси кількох російських міністерств та відомств.

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