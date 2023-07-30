Атака безпілотників по Москві: у 50-поверховому БЦ був вибух, повилітали вікна (фото, відео)

У ніч проти 30 липня у Москві пролунало кілька вибухів. Очевидці повідомили про пошкодження хмарочоса "Москва-Сіті" на Пресненській набережній, 10с2, де містяться офіси кількох російських міністерств та відомств.

Мер російської столиці Сергій Собянін заявив, що Москва була атакована безпілотниками й що пошкоджено дві вежі "Москва-Сіті".

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"Незначно пошкоджені фасади на двох офісних вежах" "Москва-Сіті". Ніхто не постраждав", – заявив він.

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За даними російських ЗМІ, в одній з атакованих будівель знаходилося кілька федеральних міністерств. Зокрема, Мінцифри, Мінекономіки та Мінпромторг.

У соцмережах показали, як вибуховою хвилею з офісу винесло документацію Міністерства цифрового розвитку, яке розташоване на території "Москва-Сіті".

Очевидці повідомили, що перший безпілотник упав на вежу "IQ Кварталу" о 3:20. Потім вже було чути роботу ППО. О 4:10 було заявлено по другий вибух у хмарочосі. Безпілотник потрапив у бізнес-центр "Око-2".

Міноборони росії тим часом заявляє, що цієї ночі українські безпілотники "спробували атакувати Москву". Один із них був збитий ППО в Одінцовському районі. Два інших пригнічені силами РЕБ і впали у Москві.

Тим часом момент потрапляння дрона по вежі "Москва-Сіті" потрапив на відео:

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