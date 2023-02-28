У мережі показали, як дрон з гранатою ліквідував російську піхоту під Первомайськом (відео)

Українські військові ліквідували групу російської піхоти поблизу Первомайська на Донеччині. Для цього наші бійці використали БПЛА з гранатою.

Знищенням ворога займалися воїни 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Відео опублікували на Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

"Околиці Первомайська. 59 ОМПБр купірувала "повзучий наступ москалів", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як ворожий бронетранспортер з російськими піхотинцями під’їхав для евакуації поранених окупантів. У цей момент оператор БПЛА скинув гранату прямо в скупчення живої сили ворога.

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Видно, як деяких росіян відкинуло від удару, а інші намагаються відповзти землею. Ймовірно, вони зазнали серйозних поранень та контузії. Точні втрати ворога не вказані.

Нагадаємо, раніше українські захисники на східному напрямку з дрона вистежили російських окупантів, що облаштовували собі позиції. Ворога було ліквідовано влучним скиданням з безпілотника.

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